Служба доставки США начала тестировать беспилотные грузовики

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Американская служба доставки UPS уже более трех месяцев осуществляет перевозки грузов в Аризоне беспилотными грузовиками.
Об этом сообщает GearBrain.
Стоит отметить, что испытания этого транспорта началось еще в мае 2019 года, но компании об этом не сообщали.
В TuSimple считают, что ее услуги могут помочь компаниям сэкономить 30% от суммы, которые они тратят на перевозку. Сервис фирмы работает на уровне автомобилей с автономным уровнем 4, что означает, что интеллектуальная система может самостоятельно управлять грузовиком. Тем не менее, законодательство Аризоны требует, чтобы в транспортных средствах такого уровня все равно был водитель.
«UPS стремится к разработке и внедрению технологий, которые позволяют нам более эффективно управлять нашей логистической сетью, – сказал Скотт Прайс, главный специалист по стратегии и трансформации UPS. – Несмотря на то, что полностью автономные авто без водителя должны еще быть усовершенствованы, нас вдохновляют достижения в области торможения и других технологий, которые осваивают такие компании, как TuSimple».
Издание сообщает, что каждый тягач с полуприцепом, который участвует в тестировании, оснащен девятью камерами и лидарами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Иностранцы массово скупили госдолг Украины - экспертПозавчера, 21:00 - 16257 7
Зарплаты британцев растут самыми быстрыми темпами за 11 летВчера, 13:09 - 841 1
Названы аэропорты с самым дорогим таксиВчера, 12:06 - 1582 1
В Украине предлагают проектировать современные парки с навигацией и Wi-FiВчера, 20:16 - 111 1
Зарплаты в Украине растут преимущественно у сотрудников высшего звенаВчера, 10:00 - 1400 1
Уволившись, выплаты можно получать еще 9 месяцевВчера, 07:17 - 41638
До конца года курс гривны существенно не снизится - банкирыВчера, 09:23 - 2948
Apple покинула тройку лидеров рынка смартфоновВчера, 03:22 - 2731
Как уровень образования влияет на зарплату в УкраинеВчера, 15:29 - 2704
Каких украинских специалистов ждут в ЕвропеВчера, 11:09 - 2264
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1486 2
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 7513 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1216
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1540
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 1130 2