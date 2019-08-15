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Служба доставки США начала тестировать беспилотные грузовики

Служба доставки США начала тестировать беспилотные грузовики

Американская служба доставки UPS уже более трех месяцев осуществляет перевозки грузов в Аризоне беспилотными грузовиками.

Об этом сообщает GearBrain.

Стоит отметить, что испытания этого транспорта началось еще в мае 2019 года, но компании об этом не сообщали.

В TuSimple считают, что ее услуги могут помочь компаниям сэкономить 30% от суммы, которые они тратят на перевозку. Сервис фирмы работает на уровне автомобилей с автономным уровнем 4, что означает, что интеллектуальная система может самостоятельно управлять грузовиком. Тем не менее, законодательство Аризоны требует, чтобы в транспортных средствах такого уровня все равно был водитель.

«UPS стремится к разработке и внедрению технологий, которые позволяют нам более эффективно управлять нашей логистической сетью, – сказал Скотт Прайс, главный специалист по стратегии и трансформации UPS. – Несмотря на то, что полностью автономные авто без водителя должны еще быть усовершенствованы, нас вдохновляют достижения в области торможения и других технологий, которые осваивают такие компании, как TuSimple».

Издание сообщает, что каждый тягач с полуприцепом, который участвует в тестировании, оснащен девятью камерами и лидарами.

По материалам Mind
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