Украина занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла

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За семь месяцев 2019 года Украина увеличила экспорт подсолнечного масла на 16% до 3,8 млн тонн и соевого – на 81% до 238 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Такую информацию передает пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
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Как отмечается, на сегодняшний день в стране собирать подсолнечник и сою еще не начали. Но прогнозы относительно урожая довольно оптимистичны.
“Перспективы хорошего урожая подсолнечника являются хорошим основанием для производства масличной продукции и поддержания экспортного потенциала. Сегодня наша страна уже занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, обеспечивая значительные валютные поступления”, – говорится в сообщении.
С января по июль этого года экспорт подсолнечного масла составил 2,6 млрд долл США. При этом большие объемы экспорта создали нагрузку на железнодорожную и портовую логистику.
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