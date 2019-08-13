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Украина занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла

Украина занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла

За семь месяцев 2019 года Украина увеличила экспорт подсолнечного масла на 16% до 3,8 млн тонн и соевого – на 81% до 238 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такую информацию передает пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Как отмечается, на сегодняшний день в стране собирать подсолнечник и сою еще не начали. Но прогнозы относительно урожая довольно оптимистичны.

“Перспективы хорошего урожая подсолнечника являются хорошим основанием для производства масличной продукции и поддержания экспортного потенциала. Сегодня наша страна уже занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, обеспечивая значительные валютные поступления”, – говорится в сообщении.

С января по июль этого года экспорт подсолнечного масла составил 2,6 млрд долл США. При этом большие объемы экспорта создали нагрузку на железнодорожную и портовую логистику.

По материалам Комментарии
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