0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 94 0

Водителей научились автоматически проверять на алкоголь

Водителей научились автоматически проверять на алкоголь

В порту шведского города Гетеборг установили систему автоматической проверки на алкоголь. Это первая подобная система в Швеции.

«Алкогольный барьер» в виде обычного шлагбаума с оборудованием, проверяющим содержание алкоголя в крови водителей, работает очень просто. Система случайным образом выбирает водителей для проверки. Водителям приходится дуть в стационарный алкотестер. Если в их крови слишком много алкоголя, то шлагбаум не откроется.

«Это послание всем шведским водителям. Они должны знать, что их могут в любой момент проверить на содержание алкоголя в крови. Поэтому они всегда должны быть трезвыми, находясь за рулем автомобиля», — сказал Томас Энерот, отвечающий за инфраструктуру в Швеции.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.