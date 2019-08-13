Водителей научились автоматически проверять на алкоголь

В порту шведского города Гетеборг установили систему автоматической проверки на алкоголь. Это первая подобная система в Швеции.

«Алкогольный барьер» в виде обычного шлагбаума с оборудованием, проверяющим содержание алкоголя в крови водителей, работает очень просто. Система случайным образом выбирает водителей для проверки. Водителям приходится дуть в стационарный алкотестер. Если в их крови слишком много алкоголя, то шлагбаум не откроется.

«Это послание всем шведским водителям. Они должны знать, что их могут в любой момент проверить на содержание алкоголя в крови. Поэтому они всегда должны быть трезвыми, находясь за рулем автомобиля», — сказал Томас Энерот, отвечающий за инфраструктуру в Швеции.