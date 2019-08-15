В этом году Украина экспортировала товаров и услуг почти на $30 млрд - МЭРТ

Украина в январе-июне 2019 г. экспортировала товаров и услуг на 29,5 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития на своей странице в Facebook.

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“За 6 месяцев 2019 года Украина экспортировала товаров и услуг на $29,5 млрд, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, экспорт товаров за указанный период составил $24,4 млрд. А внешнеторговые операции проводились с партнерами из 214 стран и территорий мира.

Больше всего наша страна продает следующие группы товаров:

Недрагоценные металлы и изделия из них – $5,6 млрд,

Продукты растительного происхождения – $5,5 млрд,

Жиры и масла – $2,3 млрд,

Машины, оборудование и механизмы – $2,1 млрд.

Главным торговым партнером Украины остается Европейский Союз. На его долю приходится 42% от общего объема экспорта.