Microsoft призналась в прослушивании своих пользователей

Американская компания Microsoft собирала записи общения пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.

Об этом заявил представитель Microsoft.

В частности, в компании пояснили, что их работники и подрядчики изучают эти данные для улучшения сервисов.

Отмечается, что Microsoft обновила информацию о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов, чтобы “внести большую ясность”.

Так, к информации о конфиденциальности голосового помощника Microsoft добавилась фраза: “Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, которые используют голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашей аудиозаписи”.

Известно, что за последние месяцы несколько крупных IT-компаний признали, что прослушивают некоторые сообщения своих пользователей — все они объясняют это необходимостью улучшения голосовых ассистентов или других сервисов.