0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Microsoft призналась в прослушивании своих пользователей

Microsoft призналась в прослушивании своих пользователей

Американская компания Microsoft собирала записи общения пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.

Об этом заявил представитель Microsoft.

В частности, в компании пояснили, что их работники и подрядчики изучают эти данные для улучшения сервисов.

Отмечается, что Microsoft обновила информацию о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов, чтобы “внести большую ясность”.

Так, к информации о конфиденциальности голосового помощника Microsoft добавилась фраза: “Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, которые используют голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашей аудиозаписи”.

Известно, что за последние месяцы несколько крупных IT-компаний признали, что прослушивают некоторые сообщения своих пользователей — все они объясняют это необходимостью улучшения голосовых ассистентов или других сервисов.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.