Microsoft призналась в прослушивании своих пользователей

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Американская компания Microsoft собирала записи общения пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.
Об этом заявил представитель Microsoft.
В частности, в компании пояснили, что их работники и подрядчики изучают эти данные для улучшения сервисов.
Отмечается, что Microsoft обновила информацию о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов, чтобы “внести большую ясность”.
Так, к информации о конфиденциальности голосового помощника Microsoft добавилась фраза: “Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, которые используют голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашей аудиозаписи”.
Известно, что за последние месяцы несколько крупных IT-компаний признали, что прослушивают некоторые сообщения своих пользователей — все они объясняют это необходимостью улучшения голосовых ассистентов или других сервисов.
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