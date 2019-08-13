Рост ВВП Украины достигло одного из самых высоких показателей за последние годы - эксперт

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Экономический рост продолжается 14-й квартал подряд.
Об этом пишет на своей странице в фейсбуке Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.
Так, по предварительным данным, он достиг 4.6%.
“Это один из самых высоких темпов роста за многие годы. Но чтобы догнать наших западных соседей, нужно еще очень и очень много времени,” – сообщил эксперт.
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