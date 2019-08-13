Украина заработала на меде около $100 млн

Украина входит в число крупнейших экспортеров меда в мире. В прошлом году за границу продала продукции на $98 млн.

За 5 месяцев 2019 года увеличила объемы продаж меда за границу на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минэкономразвития.

Больше всего украинского меда покупают страны Евросоюза, США, Турция и Израиль.