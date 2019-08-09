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АЗС Shell оштрафуют на 79 миллионов из-за антиконкурентных действий

АЗС Shell оштрафуют на 79 миллионов из-за антиконкурентных действий

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с ООО “Альянс Холдинг” (сеть АЗС под брендом Shell) штраф 79,4 миллиона гривень за нарушение антимонопольного законодательства.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Хозяйственного суда Киева.

Сумма 79,4 млн грн состоит из штрафа в размере 39,7 млн грн за антиконкурентные согласованные действия и столько же пени за несвоевременную его уплату.

Отмечается, что штраф был наложен на “Альянс Холдинг” в октябре 2016 года вместе с остальными шестью операторами АЗС, которых комитет обвинил в сговоре. Компания получила третий по размеру штраф после ОККО и WOG.

“Альянс Холдинг” пытался оспорить в суде решение о штрафе. Этот процесс длился более года, но в феврале 2018 года Верховный суд отказал компании в рассмотрении жалобы.

После этого в суд обратился уже АМКУ с требованием взыскать штраф и пеню.

В марте 2019 года суд принялся повторно рассматривать иск “Альянс Холдинга” к АМКУ об отмене штрафа по вновь открывшимся обстоятельствам. Этот процесс длится до текущего момента и находится на стадии апелляции. Очередное заседание назначено на 15 августа.

“Сокар”, ОККО и WOG продолжают оспаривать решение АМКУ в судебном порядке.

По материалам Економічна Правда
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