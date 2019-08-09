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ФГВФЛ продал судно «Отель Баккара» за 42 млн грн

ФГВФЛ продал судно «Отель Баккара» за 42 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал судно «Отель Баккара» за 42 млн грн при стартовой сумме в 16 млн грн.

Об этом сообщил генеральный директор ProZorro.Продажи Алексей Соболев на своей странице в Facebook.

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«Только что продали «Отель Баккара», тот, который ходит по Днепру. Цена – 42 млн грн при стартовых 16 млн грн», – написал он.

Победителем тендера стала компания «Активинвестбуд». Это уже не первая попытка продажи «Отеля Баккара», однако предыдущие аукционы не происходили из-за отсутствия участников.

Судно «Отель Баккара», регистровый №2-305849, построенное в 2007 году, пришвартовано на реке Днепр в районе Северо-западной части Венецианского острова в Киеве.

Судно используется как гостиница на воде, имеет 200 номеров, ресторан с открытой террасой и летней площадкой, конференц-зал и тому подобное.

По материалам Mind
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