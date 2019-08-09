Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал судно «Отель Баккара» за 42 млн грн при стартовой сумме в 16 млн грн.

Об этом сообщил генеральный директор ProZorro.Продажи Алексей Соболев на своей странице в Facebook.

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«Только что продали «Отель Баккара», тот, который ходит по Днепру. Цена – 42 млн грн при стартовых 16 млн грн», – написал он.

Победителем тендера стала компания «Активинвестбуд». Это уже не первая попытка продажи «Отеля Баккара», однако предыдущие аукционы не происходили из-за отсутствия участников.

Судно «Отель Баккара», регистровый №2-305849, построенное в 2007 году, пришвартовано на реке Днепр в районе Северо-западной части Венецианского острова в Киеве.

Судно используется как гостиница на воде, имеет 200 номеров, ресторан с открытой террасой и летней площадкой, конференц-зал и тому подобное.