Межбанк: понедельник на валютном рынке пройдет достаточно интересно

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Этот понедельник на валютном рынке пройдет достаточно интересно. Основными мотиваторами рынка будет приближение нового аукциона по размещению ОВГЗ (пройдет завтра) и поведение крупных игроков.
ОВГЗ. На завтрашнем аукционе Минфин Украины предлагает облигаций по номиналу на 3 млрд гривен со сроками очень привлекательными как местным инвесторам, так и иностранным. Чиновники надеются за счет небольшого объема предложения и за счет дефицитности на рынке бумаг с такими сроками – усилить конкуренцию между покупателями и снизить стоимость привлечения средств в бюджет. Но это и отразится на предложении валюты на межбанке. Когда объемы предлагаемых ОВГЗ были значительно выше – иностранцы продавали больше валюты, чтобы скупить их в максимальных суммах. При небольших объемах предложения – нерезиденты заведут гораздо меньший объем валюты для покупки гривневых бумаг, и это снизит давление на доллар на торгах.
Поведение крупных игроков. Компаниям-экспортерам необходимо финансировать свою текущую деятельность, что заставляет их активнее продавать валюту для обеспечения гривневых затрат по производственным циклам и подготовиться к выплатам аванса персоналу в середине месяца. А у импортеров также стоит задача активно закрывать свои текущие валютные контракты, стараясь при этом делать это на минимальных котировках.
Сегодня основную роль в курсообразовании на межбанке сыграют цели и задачи крупнейших компаний. Ситуативные перекосы в понедельник возможны достаточно большие, но в случае, если предлагаемый курс окажется “интересным” для экспортеров и они начнут продавать свои валютные закрома – мы не видим особых угроз для гривны.
Процесс торга по курсу между крупнейшими местными игроками – будет основным драйвером рынка. Спекулянты будут работать “в две стороны”, а в случае ситуативного излишка предложения доллара – мы увидим на межбанке Нацбанк с его выкупом в пределах как минимум своих дежурных 20 млн долларов.
Если иностранцы сочтут курс межбанка для себя привлекательным – они начнут также выходить на торги с продажами валюты, так как им необходимо накопить нужный объем гривневой массы под предстоящий аукцион. В этом случае уровень котировок межбанка для принятия ими решений по выходу/невыходу на торги – будет основным сигналом для их операций.
Наличный рынок продолжит работать “с оборота” и лишь частично останется заложником поведения межбанка, отталкиваясь от реального спроса и предложения на валюту со стороны населения.
Мы на сегодня прогнозируем объемы торгов в пределах 360-380 млн долларов при совершении до 450-520 сделок и коридор по доллару 25,10-25,30 гривен. Курс фактически будет зависеть от текущих задач крупных игроков и решений нерезидентов по выходу/невыходу на рынок с продажами валюты под завтрашний аукцион по размещению ОВГЗ.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,17 / 25,21
евро – 28,17 / 28,21
российский рубль – 0,3851 / 0,3861
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