Американский банк простил клиентам все долги

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Американский банк “Chase” списал все долги владельцам кредитных карт в Канаде.
Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.
Отмечается, что списание коснулось владельцев кредитных кобрендинговых карт, выпущенных в сотрудничестве с Amazon и Marriott.
В банке не объяснили причины своего решения, но эксперты связывают его с тем, что “Chase” покинул канадский рынок еще в прошлом году и расходы на администрирование долга были, вероятно, выше, чем потенциальная прибыль.
“В конце концов мы поняли, что такое решение будет лучшим для всех сторон, особенно наших клиентов”, – отметила пресс-секретарь банка Мария Мартинез.
В банке также не раскрыли информацию о том, сколько клиентов попали под списание и общую сумму прощенного долга.
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