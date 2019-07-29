Американский банк простил клиентам все долги

Американский банк “Chase” списал все долги владельцам кредитных карт в Канаде.

Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

Отмечается, что списание коснулось владельцев кредитных кобрендинговых карт, выпущенных в сотрудничестве с Amazon и Marriott.

В банке не объяснили причины своего решения, но эксперты связывают его с тем, что “Chase” покинул канадский рынок еще в прошлом году и расходы на администрирование долга были, вероятно, выше, чем потенциальная прибыль.

“В конце концов мы поняли, что такое решение будет лучшим для всех сторон, особенно наших клиентов”, – отметила пресс-секретарь банка Мария Мартинез.

В банке также не раскрыли информацию о том, сколько клиентов попали под списание и общую сумму прощенного долга.