0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 184 0

Американский банк простил клиентам все долги

Американский банк простил клиентам все долги

Американский банк “Chase” списал все долги владельцам кредитных карт в Канаде.

Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

Отмечается, что списание коснулось владельцев кредитных кобрендинговых карт, выпущенных в сотрудничестве с Amazon и Marriott.

В банке не объяснили причины своего решения, но эксперты связывают его с тем, что “Chase” покинул канадский рынок еще в прошлом году и расходы на администрирование долга были, вероятно, выше, чем потенциальная прибыль.

“В конце концов мы поняли, что такое решение будет лучшим для всех сторон, особенно наших клиентов”, – отметила пресс-секретарь банка Мария Мартинез.

В банке также не раскрыли информацию о том, сколько клиентов попали под списание и общую сумму прощенного долга.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.