В «Борисполе» назвали самые пунктуальные авиакомпании в июле

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В июле 2019 года Международный аэропорт «Борисполь» вдвое увеличил пассажиропоток за трехлетний период работы. По состоянию на 25 июля, с начала года госпредприятие обслужило 8 млн пассажиров, в то время как за аналогичный период 2016 года – 4 млн.
Пресс-служба аэропорта назвала самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в июле.
ТОП-2 авиакомпаний со 100% пунктуальности: Qatar Airways, Georgian Airways.
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