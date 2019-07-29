В «Борисполе» назвали самые пунктуальные авиакомпании в июле

В июле 2019 года Международный аэропорт «Борисполь» вдвое увеличил пассажиропоток за трехлетний период работы. По состоянию на 25 июля, с начала года госпредприятие обслужило 8 млн пассажиров, в то время как за аналогичный период 2016 года – 4 млн.

Пресс-служба аэропорта назвала самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в июле.

ТОП-2 авиакомпаний со 100% пунктуальности: Qatar Airways, Georgian Airways.

90% пунктуальности – Turkish Airlines, Air Arabia, Air Baltic, Aigle Azur, Czech Airlines, Laudamotion, Belavia.

70-90% пунктуальности – Lufthansa, Brussels Airlines, British Airways, Air France, Flydubai, KLM , Swiss, Austrian Airlines, Air Astana, «Международные авиалинии Украины», SkyUp, Wind Rose, YANAIR , Ellinair, Air Serbia, Ryanair, «Азур Эйр Украина», «Буковина».

50-70% пунктуальности: LOT , El Al, Aegean Airlines, Air Malta, Браво, Iraqi Airways.

Справка Finance.ua

Первое место среди самых пунктуальных украинских авиакомпаний в мае заняла “Мотор Сич”. 98,8% рейсов эта авиакомпания выполнила своевременно и без задержек.