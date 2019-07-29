0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 237 0

К системе BankID присоединились Monobank и ПУМБ

К системе BankID присоединились Monobank и ПУМБ

За последний месяц к системе BankID Национального банка присоединились еще два банка.

Теперь клиенты проекта Monobank (Универсал Банк) и Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) также получили удаленный доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам через простую и удобную систему удаленной идентификации BankID НБУ.

Заказать карту Monobank быстро

В настоящее время к этой системе подключены восемь банков:

  • ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк.

Битва мобильных банков: monobank vs Приват24

Кроме того, в дальнейшем ожидаем расширения количества подключенных банков – участников системы, так как еще несколько банков дорабатывают собственные информационные системы и планируют вскоре присоединиться к BankID НБУ.

Справка Finance.ua:

  • BankID начали внедрять осенью 2016 года в качестве инструмента дистанционной идентификации граждан с помощью их банковских «профилей».
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Все, что мы знаем про:ПУМБ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.