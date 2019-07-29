К системе BankID присоединились Monobank и ПУМБ

За последний месяц к системе BankID Национального банка присоединились еще два банка.

Теперь клиенты проекта Monobank (Универсал Банк) и Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) также получили удаленный доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам через простую и удобную систему удаленной идентификации BankID НБУ.

В настоящее время к этой системе подключены восемь банков:

ПУМБ , Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк.

Кроме того, в дальнейшем ожидаем расширения количества подключенных банков – участников системы, так как еще несколько банков дорабатывают собственные информационные системы и планируют вскоре присоединиться к BankID НБУ.

Справка Finance.ua: