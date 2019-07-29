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Иван Свитек уйдет из Альфа-Банка после слияния в октябре

Иван Свитек уйдет из Альфа-Банка после слияния в октябре

Иван Свитек принял решение покинуть Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк в октябре 2019 года после слияния двух банков, которое состоится в октябре этого года, говорится в официальном сообщении Альфа-Банка Украина. На посту генерального менеджера Свитека заменит Рафал Ющак, который ранее работал в ПУМБе.

Чех Иван Свитек возглавил команду Альфа-Банка Украина в феврале 2017 года, а в феврале 2018 года был назначен председателем правления Укрсоцбанка.

В сообщении банка говорится, что под руководством Ивана Свитека Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк прошли уникальную для украинского рынка трансформацию, результатом которой стала прибыльная деятельность Альфа-Банка Украина, существенное сокращение NPL-портфеля и портфеля непрофильных активов, усиление позиций объединенного банка в розничном бизнесе и в работе с малым и средним бизнесом.

Ивана Свитека на должности генерального менеджера Альфа-Банка сменит Рафал Ющак, сообщили в банке. Рафал Ющак с 2015 года занимает пост управляющего директора Альфа-Банка Беларусь, а также с апреля 2019 горда входит в состав наблюдательного совета Альфа-Банка Украина. Ранее он работал в польском банке PKO Bank Polski и Первом Украинском Международном Банке.

Ранее в интервью агентству Интерфакс-Украина Иван Свитек заявлял, что юридическое слияние Альфа-Банка и Укрсоцбанка состоится осенью текущего года.

По материалам Альфа-Банк
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