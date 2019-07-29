Суд запретил «Киевскому метрополитену» выплачивать долг бывшей «Укррослизинг»

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Постановлениями от 17-25 июля Подольский районный суд Киева по ходатайству Киевской местной прокуратуры №7 наложил арест на средства коммунального предприятия «Киевский метрополитен», которые находятся на счетах в «Укрэксимбанке», «Ощадбанке», «Проминвестбанке», «УкрСиббанке», «Индустриалбанке», «Айбокс Банке».
Суд также запретил «Киевскому метрополитену» перечислять средства с соответствующих счетов для ООО «Австро-Венгерская Лизинговая Компания» (ранее – ООО «Укррослизинг»).
Прокуратура и полиция сделали вывод, что в 2017-2018 годах КП «Киевский метрополитен» необоснованно перечислило для ООО «Укррослизинг» 304,5 млн грн в качестве погашения вознаграждения, комиссии, штрафов и корректирующего коэффициента по лизинговому договору 2009 года (по которому столичный метрополитен получил 100 вагонов).
В декабре 2018 года «Киевский метрополитен» перечислил для ООО «Укррослизинг» (ООО «Австро-Венгерская Лизинговая Компания») 478 млн грн на основании мирового соглашения от 20 ноября 2018 года.
Согласно судебным материалам и тексту соответствующего мирового соглашения, на дату подписания сумма задолженности КП «Киевский метрополитен» перед ООО «Австро-Венгерская Лизинговая Компания» составила 1,65 млрд грн. При этом должник обязался погасить весь долг в следующие сроки: 656 млн грн – до 31 декабря 2018 года и 994 млн грн – до 31 декабря 2019 года.
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