Украинцы с начала года увеличили покупку подержанных иностранных авто в 5,3 раза

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В июле украинцы зарегистрировали более 24 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом. Такое количество регистраций превысило результат прошлогоднего июля почти в 2,5 раза. При этом доля подержанной техники в первичных регистрациях составляет 76%.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Самые популярные марки среди импортного секонд-хенда:
Всего с начала года украинскую прописку получили 274,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, в 5,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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