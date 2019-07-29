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Украинцы с начала года увеличили покупку подержанных иностранных авто в 5,3 раза

Украинцы с начала года увеличили покупку подержанных иностранных авто в 5,3 раза

В июле украинцы зарегистрировали более 24 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом. Такое количество регистраций превысило результат прошлогоднего июля почти в 2,5 раза. При этом доля подержанной техники в первичных регистрациях составляет 76%.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Самые популярные марки среди импортного секонд-хенда:

  • VOLKSWAGEN. За месяц подержанными автомобилями этой народной немецкой марки обзавелись 3854 украинца.
  • RENAULT, 2041 автомобиль которой поменял свои иностранные номера на украинские.
  • SKODA с результатом 1989 авто.
  • FORD выбрали 1951 чел. – и это четвертый результат на первичном рынке легковых авто, бывших в эксплуатации.
  • OPEL – 1624 шт.

Всего с начала года украинскую прописку получили 274,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, в 5,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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  • По итогам семи месяцев 2019 года ТОП-5 марок легковых машин, которые сменили иностранных владельцев на украинских, выглядит следующим образом:
  • VOLKSWAGEN – 52647 шт.;
  • OPEL – 26038 шт.;
  • RENAULT – 20863 шт.;
  • AUDI – 19880 шт.;
  • SKODA – 19755 шт.
По материалам Укравтопром
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