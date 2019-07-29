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Чистый доход Укроборонпрома вырос на треть

Чистый доход Укроборонпрома вырос на треть

Государственный концерн Укроборонпром в прошлом году получил 37,6 млрд гривен чистого дохода от реализации произведенной продукции. Этот показатель в среднем на 32% (9,2 млрд гривен) превышает показатель 2017 года. В отдельных подразделениях рост произошел более чем на 100%.

Об этом сообщает пресс-служба концерна во вторник, 6 августа.

Указано, что производство высокоточного оружия и боеприпасов повысилось с 2,7 млрд гривен до 5,8 млрд гривен по показателю чистой выручки. Чистый доход предприятий РЛС, радиосвязи и специального приборостроения вырос с 2,3 млрд до 3,4 млрд, а бронетанковой отрасли – с 5 млрд до 6,44 млрд гривен.

В то же время расходы на себестоимость продукции выросли в среднем за год на 44% по сравнению с предыдущим годом.

“Причины этого очевидны. Ведь наибольший процент в себестоимости имеют две составляющие – затраты на сырье, основные материалы, комплектующие и полуфабрикаты (31,5% в 2018 году), а также – текущий ремонт, содержание оборудования и общепроизводственные расходы (49% в 2018 году)”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что уплата налогов и сборов всех уровней предприятиями Укроборонпрома в прошлом году составила 6,8 млрд гривен.

По материалам Корреспондент.net
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