В Украине появится новый бренд тракторов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кременчугский завод «Авто-Холдинг» планирует начать производство тракторов. Делать это будет по специальному заказу. На первом этапе рассчитывают наладить производство сельскохозяйственной техники мощностью до 30 л. с.
Об этом сообщает пресс-служба заказчика – ГК АИС.
Начать решили с маломощной техники, поскольку она наиболее востребована среди небольших и средних фермерских хозяйств. Производить трактора будут под брендом КрАСЗ, а поставлять комплектующие будут азиатские компании. Рассчитывают выпускать по 850-1700 единиц в год.
Продавать в розницу, а также предоставлять сервисное и гарантийное обслуживание обязался заказчик. Реализовывать тракторы будут в кредит или лизинг. Также заказчик обещает услуги выездного сервиса – выезжать к клиентам будут на сервис-мобилях повышенной проходимости, оснащенных инструментами, материалами, запасами топлива и смазочными материалами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на продукты питания в Украине достигли европейских5 ч. назад - 2491 20
В Украине могут ввести почасовую подачу водыВчера, 17:05 - 4584 8
Бюджет недополучил 2,8 миллиарда гривен из-за льготы на солнечные батареи и ветряки - МинфинВчера, 16:12 - 1034 8
Три мобильных оператора готовятся изменить тарифыВчера, 11:45 - 89508 8
Прогнозируют подорожание авто уже с 2020 годаВчера, 14:04 - 6656 6
Прогнозируют подорожание авто уже с 2020 годаВчера, 14:04 - 6656 6
Что будет с выплатой субсидий, если обнаружат недостоверные данныеВчера, 20:01 - 4984
В Украине могут ввести почасовую подачу водыВчера, 17:05 - 4584 8
Начался ремонт худшей трассы в УкраинеВчера, 15:17 - 3401 1
НБУ купил рекордный объем валюты на межбанке (таблица)Вчера, 13:21 - 2510 3
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 4703
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1604
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1476 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4513
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4882 2