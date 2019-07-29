В Украине появится новый бренд тракторов

Кременчугский завод «Авто-Холдинг» планирует начать производство тракторов. Делать это будет по специальному заказу. На первом этапе рассчитывают наладить производство сельскохозяйственной техники мощностью до 30 л. с.

Об этом сообщает пресс-служба заказчика – ГК АИС.

Начать решили с маломощной техники, поскольку она наиболее востребована среди небольших и средних фермерских хозяйств. Производить трактора будут под брендом КрАСЗ, а поставлять комплектующие будут азиатские компании. Рассчитывают выпускать по 850-1700 единиц в год.

Продавать в розницу, а также предоставлять сервисное и гарантийное обслуживание обязался заказчик. Реализовывать тракторы будут в кредит или лизинг. Также заказчик обещает услуги выездного сервиса – выезжать к клиентам будут на сервис-мобилях повышенной проходимости, оснащенных инструментами, материалами, запасами топлива и смазочными материалами.