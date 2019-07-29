НБУ купил рекордный объем валюты на межбанке (таблица)

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Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе (29 июля – 2 августа) купил 510,2 млн долларов на межбанковском валютном рынке, а неделей ранее – 261,2 млн долларов. Эта сумма является рекордной с начала 2019 года.
Данные обнародованы на сайте регулятора.
НБУ активно покупает валюту в течение всего периода с начала года, и общая сумма достигла 2,91 млрд долларов.
При этом на прошлой неделе регулятор впервые за два месяца продал валюту. Таким образом, с начала 2019 года Нацбанк продавал валюту в течение семи недель: со 2 по 4 января (24,33 млн долларов), с 8 по 11 января (30 млн долларов), с 4 по 8 февраля (3 млн долларов), с 11 по 15 марта (109,5 млн долларов), с 1 по 5 апреля (21,6 млн долларов), с 27 по 31 мая (43 млн долларов) и с 29 июля по 2 августа (16,8 млн долларов). Общая сумма продажи валюты составила 248,23 млн долларов.
С начала года регулятор купил на межбанке на 2,66 млрд долларов больше, чем продал (чистая покупка).
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