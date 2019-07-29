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В июле жилье на "вторичке" в столице подорожало

В июле жилье на "вторичке" в столице подорожало

В июле по сравнению с июнем предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве снизилось на 4,4% до 12 603 квартир.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала “Столичная недвижимость”.

В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов – 43%.

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Квартиры до 50 тыс. долларов – 21% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов – 18%, от 150 до 250 тыс. долларов – 11% и от 250 тыс. долларов – 7%.

Наибольшее количество квартир – Дарницкий район – 15%.

  • Голосеевский и Печерский район – по 14%,
  • Шевченковский – 13%, в Соломенский – 11%,
  • Днепровский районе – 10%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: – Подольский, Оболонский и Святошинский район – по 6%, Деснянский – 5%.

Однокомнатные квартиры заняли 24%,

  • Двухкомнатные – 32%,
  • Трехкомнатные – 35%.
По материалам Finance.UA
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