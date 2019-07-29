В июле жилье на "вторичке" в столице подорожало

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В июле по сравнению с июнем предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве снизилось на 4,4% до 12 603 квартир.
Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала “Столичная недвижимость”.
В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов – 43%.
Квартиры до 50 тыс. долларов – 21% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов – 18%, от 150 до 250 тыс. долларов – 11% и от 250 тыс. долларов – 7%.
Наибольшее количество квартир – Дарницкий район – 15%.
Наименьшая доля представленных к продаже квартир: – Подольский, Оболонский и Святошинский район – по 6%, Деснянский – 5%.
Однокомнатные квартиры заняли 24%,
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