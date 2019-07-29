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Банкир объяснил, зачем Украина переходит на счета IBAN

Банкир объяснил, зачем Украина переходит на счета IBAN

С 5 августа в Украине начали вводить международный номер банковского счета (International Bank Account Number, IBAN), а с 1 ноября его использование станет обязательным.

Переход на международный стандарт, в частности, позволит уменьшить риски ошибочных переводов. Об этом в комментарии “Сегодня” рассказал руководитель пресс-службы одного из банков Виктор Гальчинский.

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“Для клиентов нововведение будет иметь как минимум две выгоды. Во-первых, это легкость получения переводов на валютные счета из-за границы. Во-вторых, упрощение и повышенная точность внутренних и заграничных исходных переводов, поскольку IBAN не только заменит собой традиционные реквизиты для перевода, но и повысит точность. Номер в этом стандарте можно верифицировать при отправлении перевода контрольной цифрой. Это минимизирует число ошибочных переводов, – объяснил Гальчинский.

Он добавил, что международные переводы на банковские счета в Украине уже осуществляются на номера в стандарте IBAN, но делается это по просьбе клиента.

До 1 ноября, когда использование стандарта станет обязательным, банки должны доработать свои ІТ-системы.

В банке также отмечают, что стандарт не относится к номерам платежных карт и переводов с карты на карту – там все остается без изменений.

По материалам Сегодня
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