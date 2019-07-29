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НБУ планирует обновить требования к формированию расчетного документа

НБУ планирует обновить требования к формированию расчетного документа

Национальный банк Украины обновит требования к формированию межбанковского электронного расчетного документа.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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“Это будет сделано в соответствии с требованиями постановления Правления НБУ от 28 декабря 2018 г. № 162 о введении в Украине международного номера банковского счета IBAN”, – говорится в сообщении.

Какие изменения предполагаются

  • В расчетных документах будет исключен реквизит “код банка”, поскольку международный номер банковского счета IBAN уже содержит информацию о коде банка.
  • В межбанковском электронном расчетном документе также предлагается исключить этот реквизит.

Предполагается, что новые требования заработают с 01 ноября 2019 года.

По материалам Finance.UA
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