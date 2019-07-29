НБУ планирует обновить требования к формированию расчетного документа

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Национальный банк Украины обновит требования к формированию межбанковского электронного расчетного документа.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
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“Это будет сделано в соответствии с требованиями постановления Правления НБУ от 28 декабря 2018 г. № 162 о введении в Украине международного номера банковского счета IBAN”, – говорится в сообщении.
Какие изменения предполагаются
Предполагается, что новые требования заработают с 01 ноября 2019 года.
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