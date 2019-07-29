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Растаможка "евроблях" пополнила Пенсионный фонд почти на 8 млрд грн

Растаможка "евроблях" пополнила Пенсионный фонд почти на 8 млрд грн

С начала действия закона про акцизы на легковые автомобили в бюджет Пенсионного фонда поступило 7,9 млрд грн за растаможку автомобилей на европейских номерах.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины в ответ на информационный запрос 112.ua.

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“Поступления от таможенных платежей при таможенном оформлении для свободного обращения транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины и помещенных в таможенные режимы транзита, или временного ввоза в период с 1 января 2015 года до дня вступления в силу закона Украины от 8 ноября 2018 года “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств” по состоянию на 25.07.2019 (с учетом поступлений в 2018 году) составляют 7 943,7 млн гривен”, – рассказали в Пенсионном фонде.

Ранее в ПФУ сообщали, что плановые поступления от налогообложения транспортных средств на еврономерах на 2019 год предусмотрены в сумме 1 млрд грн.

В то же время пятый президент Украины Петр Порошенко еще в феврале заявил, что средства от льготного таможенного оформления автомобилей направлены на счет Пенсионного фонда в размере почти 13,6 млрд грн.

По материалам 112
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