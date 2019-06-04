Стало известно, какой на самом деле средний возраст авто в Украине

Средний возраст автомобиля в Украине, по официальным данным, сейчас составляет 16 лет, в соответствии с официальной статистикой. По неофициальным данным средний возраст машин в нашей стране достигает 21 года.
Эксперты считают, что на засилье старых машин в Украине повлияло несколько обстоятельств. Например, экономическая ситуация, которая сложилась лет 10 назад, способствовала тому, что украинцы массово стали покупать автомобили. Многие – в кредит. Потом последовал кризис, и многие украинцы уже не могли покупать новые машины.
До сих пор в нашей стране продается подержанных машин значительно больше, чем новых. Так, с января по май 2019 года зарегистрировали почти 240 тыс. подержанных автомобилей и 32 200 новых машин. То есть старых автомобилей украинцы покупают в несколько раз больше, чем новых.
Некоторые эксперты отмечают, что средний возраст автомобилей в нашей стране может снизиться с увеличением покупок не очень возрастных «евроблях». Впрочем, многие «евробляхеры» до сих пор официально их не зарегистрировали.
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