Дроны будут контролировать дорожное движение Испании

Начиная с 1 августа, дорожное управление Испании будет использовать беспилотники для наблюдения за водителями и обнаружения случаев нарушения правил.

Дрон будет в основном использоваться для обследования движения на дорогах с высоким уровнем аварийности. Они также будут присутствовать в районах, где больше уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты).

В дополнение к этим основным задачам беспилотники будут использоваться для мониторинга и поддержки операций и специальных мероприятий, оказания помощи работе вертолетов DGT и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, требующих немедленных действий.

В настоящее время DGT имеет 11 небольших беспилотников, три из которых сертифицированы Испанским метрологическим центром. Снимки, сделанные с этих трех, будут использоваться для штрафов водителей с 1 августа. Оставшиеся беспилотники будут продолжать использоваться для регулирования и управления движением, пока они не получат необходимую сертификацию.

Управление дорожного движения Гражданской гвардии будет уведомлено о том, что дрон фиксирует нарушение правил дорожного движения, где это возможно, в противном случае штраф будет вынесен позднее. Все нарушения будут документированы с соответствующим изображением в качестве доказательства преступления водителя.