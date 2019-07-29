Дроны будут контролировать дорожное движение Испании

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Начиная с 1 августа, дорожное управление Испании будет использовать беспилотники для наблюдения за водителями и обнаружения случаев нарушения правил.
Дрон будет в основном использоваться для обследования движения на дорогах с высоким уровнем аварийности. Они также будут присутствовать в районах, где больше уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты).
В дополнение к этим основным задачам беспилотники будут использоваться для мониторинга и поддержки операций и специальных мероприятий, оказания помощи работе вертолетов DGT и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, требующих немедленных действий.
В настоящее время DGT имеет 11 небольших беспилотников, три из которых сертифицированы Испанским метрологическим центром. Снимки, сделанные с этих трех, будут использоваться для штрафов водителей с 1 августа. Оставшиеся беспилотники будут продолжать использоваться для регулирования и управления движением, пока они не получат необходимую сертификацию.
Управление дорожного движения Гражданской гвардии будет уведомлено о том, что дрон фиксирует нарушение правил дорожного движения, где это возможно, в противном случае штраф будет вынесен позднее. Все нарушения будут документированы с соответствующим изображением в качестве доказательства преступления водителя.
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