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Для уклонения от налогов украинские биржи провели фиктивных операций на 20 млрд грн

Для уклонения от налогов украинские биржи провели фиктивных операций на 20 млрд грн

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подсчитали, что за последний год на украинских фондовых биржах провели фиктивных операций на общую сумму 20 миллиардов гривен. Целью таких операций было уклонение от уплаты налогов.

Об этом сообщил председатель НКЦБФР Тимур Хромаев.

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«20 миллиардов гривен – именно такой объем операций с ценными бумагами за последний год мы признали злоупотреблением или просто схематозом. Эти операции никоим образом не были связаны с привлечением инвестиций или ведением инвестиционной деятельности», – сообщил Хромаев.

По его словам, подавляющее большинство таких операций были направлены на создание фиктивной прибыли или убытка через необоснованные изменения цен. Это приводило к тому, что замешанные в этом компании уменьшали свои налоговые обязательства.

«Хочу еще раз напомнить посредникам и их клиентам, эмитентам, кто приходит на фондовый рынок для решения собственных финансовых вопросов (схем), не связанных с инвестиционной деятельностью, их действия не остаются незамеченными», – добавил Хромаев.

По материалам hromadske.tv
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