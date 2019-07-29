Пенсия в Украине: чем выгодно электронное пенсионное удостоверение

Электронное пенсионное удостоверение – это пластиковая карта, сочетающая в себе и банковскую карту, на которую поступают пенсионные выплаты, и удостоверение личности с соответствующими персональными данными.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.

Как получить ЭПУ

Обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства и подать заявление на изготовление ЭПУ .

. При себе нужно иметь две фотографии 30 х 25 мм, оригинал паспорта, справку о присвоении идентификационного номера (идентификационный код).

За несовершеннолетних и недееспособных получателей пенсий документы подают законные представители, опекуны, попечители.

Изготавливается удостоверение в течение 30 дней бесплатно и выдается вместе инструкцией пользователя ЭПУ , бесплатно в Ощадбанке.

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Какие услуги можно получить с помощью удостоверения:

получить пенсию,

оплатить коммунальные услуги через интернет,

рассчитаться за покупку в магазине,

другие онлайн-услуги,

пользоваться всеми льготами, предусмотренными для пенсионера,

ЭПУ содержит электронную цифровую подпись, с помощью которой человек дистанционно подтверждает личность и может подавать заявления и запросы в органы Пенсионного фонда Украины через интернет.

Сроки действия: