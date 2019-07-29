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Пенсия в Украине: чем выгодно электронное пенсионное удостоверение

Пенсия в Украине: чем выгодно электронное пенсионное удостоверение

Электронное пенсионное удостоверение – это пластиковая карта, сочетающая в себе и банковскую карту, на которую поступают пенсионные выплаты, и удостоверение личности с соответствующими персональными данными.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.

Как получить ЭПУ

  • Обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства и подать заявление на изготовление ЭПУ.
  • При себе нужно иметь две фотографии 30 х 25 мм, оригинал паспорта, справку о присвоении идентификационного номера (идентификационный код).
  • За несовершеннолетних и недееспособных получателей пенсий документы подают законные представители, опекуны, попечители.
  • Изготавливается удостоверение в течение 30 дней бесплатно и выдается вместе инструкцией пользователя ЭПУ, бесплатно в Ощадбанке.

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Какие услуги можно получить с помощью удостоверения:

  • получить пенсию,
  • оплатить коммунальные услуги через интернет,
  • рассчитаться за покупку в магазине,
  • другие онлайн-услуги,
  • пользоваться всеми льготами, предусмотренными для пенсионера,
  • ЭПУ содержит электронную цифровую подпись, с помощью которой человек дистанционно подтверждает личность и может подавать заявления и запросы в органы Пенсионного фонда Украины через интернет.

Сроки действия:

  • Пенсионное удостоверение используется как платежная карта до конца срока ее действия (но не более трех лет), в том числе в случае окончания срока назначения пенсии.
  • В случае продления срока назначения пенсии, установления инвалидности или продления ее на новый срок, будут изготавливать новое электронное пенсионное удостоверение.
По материалам Finance.UA
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