Пенсия в Украине: чем выгодно электронное пенсионное удостоверение

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Электронное пенсионное удостоверение – это пластиковая карта, сочетающая в себе и банковскую карту, на которую поступают пенсионные выплаты, и удостоверение личности с соответствующими персональными данными.
Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.
Как получить ЭПУ
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Какие услуги можно получить с помощью удостоверения:
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