За полгода почти 20 тысяч украинцев получили разрешения на проживание в Польше

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С начала года 27 тысяч иностранцев получили вид на жительство в Польше. Больше всего выросла группа граждан Украины, Беларуси и Грузии.
Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам иностранцев Польши (UDSC).
В первой половине этого года наибольший прирост касался граждан:
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Больше всего иностранцев получают разрешение на проживание:
Документы на временное проживание в Польше иностранцы получают сроком на 2-3 года, а на постоянное – на пять или десять лет.
Для того чтобы получить разрешение на временное проживание в Польше, иностранцу необходимо подать в воеводское управление пакет документов:
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