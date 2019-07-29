За полгода почти 20 тысяч украинцев получили разрешения на проживание в Польше

С начала года 27 тысяч иностранцев получили вид на жительство в Польше. Больше всего выросла группа граждан Украины, Беларуси и Грузии.

Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам иностранцев Польши (UDSC).

В первой половине этого года наибольший прирост касался граждан:

Украины – получили разрешение 19,4 тыс. человек, таким образом разрешение на проживание в Польше имеют 199 тысяч граждан Украины.

Беларуси – получили около 3 тысяч, уже имеют до 23 тыс. граждан.

Грузии – получили 1,3 тысячи, уже имеют до 4,1 тыс. человек.

Индии – получили 0,8 тыс., имеют – 9,6 тыс. граждан.

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Больше всего иностранцев получают разрешение на проживание:

в Мазовецком воеводстве с административным центром в Варшаве (26%),

Нижнесилезском (Вроцлав) – 11%,

Великопольском (Познань) – 10%,

Малопольском (Краков) и Силезском (Катовице) воеводствах – по 9%.

Документы на временное проживание в Польше иностранцы получают сроком на 2-3 года, а на постоянное – на пять или десять лет.

Для того чтобы получить разрешение на временное проживание в Польше, иностранцу необходимо подать в воеводское управление пакет документов: