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За полгода почти 20 тысяч украинцев получили разрешения на проживание в Польше

За полгода почти 20 тысяч украинцев получили разрешения на проживание в Польше

С начала года 27 тысяч иностранцев получили вид на жительство в Польше. Больше всего выросла группа граждан Украины, Беларуси и Грузии.

Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам иностранцев Польши (UDSC).

В первой половине этого года наибольший прирост касался граждан:

  • Украины – получили разрешение 19,4 тыс. человек, таким образом разрешение на проживание в Польше имеют 199 тысяч граждан Украины.
  • Беларуси – получили около 3 тысяч, уже имеют до 23 тыс. граждан.
  • Грузии – получили 1,3 тысячи, уже имеют до 4,1 тыс. человек.
  • Индии – получили 0,8 тыс., имеют – 9,6 тыс. граждан.

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Больше всего иностранцев получают разрешение на проживание:

  • в Мазовецком воеводстве с административным центром в Варшаве (26%),
  • Нижнесилезском (Вроцлав) – 11%,
  • Великопольском (Познань) – 10%,
  • Малопольском (Краков) и Силезском (Катовице) воеводствах – по 9%.

Документы на временное проживание в Польше иностранцы получают сроком на 2-3 года, а на постоянное – на пять или десять лет.

Для того чтобы получить разрешение на временное проживание в Польше, иностранцу необходимо подать в воеводское управление пакет документов:

  • заполненное заявление о предоставлении разрешения на временное проживание в Польше – 4 экземпляра;
  • действительный проездной документ (заграничный, биометрический паспорт) – 3 ксерокопии и оригинал для ознакомления;
  • фотография 35х45 мм, сделанная в течение последних 6 месяцев на однородном светлом фоне – 4 шт.;
  • дополнительно нужно предоставить документы, подтверждающие данные, содержащиеся в заявлении о предоставлении разрешения на временное проживание в Польше и подтверждающие цель пребывания иностранца в Польше.
По материалам Finance.UA
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