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Украинцы с ID-паспортами не могут открыть счета - СМИ

Украинцы с ID-паспортами не могут открыть счета - СМИ

У украинцев с ID-паспортами остались проблемы с открытием банковских счетов. Банки не оснастили все свои отделения специальными устройствами, считывающими информацию с ID-карт, потому людям по-прежнему приходится носить с собой справки в бумажной форме.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №57-0007/39039, которая оказалась в распоряжении UBR.ua. Документ подписал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский.

«В Национальный банк продолжают поступать жалобы от граждан-клиентов банков или потенциальных клиентов, которые обращаются в банки для открытия счетов, на отсутствие в отделениях банков устройств для считывания информации с бесконтактного электронного носителя ID-карты», — говорится в документе.

В нем же регулятор напомнил о своих требованиях к подопечным закупить считывающие устройства для всех отделений. Чиновники напомнили, что ID-паспорта стали выдавать в Украине еще в далеком 2016 году, и была масса времени для адаптации к ним.

«Следует учесть, что число граждан, которые получают ID-карты, постоянно увеличивается, а со временем такие лица будут преобладать среди клиентов. Так что вопрос надлежащего обслуживания банками клиентов с ID- карточками требует безотлагательного решения», — подчеркивается в телеграмме Нацбанка.

Лучшие карты для хранения денег

Регулятор затребовал от подопечных к 12 августа 2019 года отчет по трем пунктам:

статистику по общему количеству филиалов и отделений банка, оснащенных оборудованием для считывания информации с ID-карты;

данные об общем количестве филиалов и отделений банка, в которых отсутствуют устройства для считывания информации с ID-карты;

проблематику (с перечнем вопросов технического, организационного характера) обеспечения банковских точек нужными для ID устройствами.

По материалам УБР
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