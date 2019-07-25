Украинцы с ID-паспортами не могут открыть счета - СМИ

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У украинцев с ID-паспортами остались проблемы с открытием банковских счетов. Банки не оснастили все свои отделения специальными устройствами, считывающими информацию с ID-карт, потому людям по-прежнему приходится носить с собой справки в бумажной форме.
Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №57-0007/39039, которая оказалась в распоряжении UBR.ua. Документ подписал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский.
«В Национальный банк продолжают поступать жалобы от граждан-клиентов банков или потенциальных клиентов, которые обращаются в банки для открытия счетов, на отсутствие в отделениях банков устройств для считывания информации с бесконтактного электронного носителя ID-карты», — говорится в документе.
В нем же регулятор напомнил о своих требованиях к подопечным закупить считывающие устройства для всех отделений. Чиновники напомнили, что ID-паспорта стали выдавать в Украине еще в далеком 2016 году, и была масса времени для адаптации к ним.
«Следует учесть, что число граждан, которые получают ID-карты, постоянно увеличивается, а со временем такие лица будут преобладать среди клиентов. Так что вопрос надлежащего обслуживания банками клиентов с ID- карточками требует безотлагательного решения», — подчеркивается в телеграмме Нацбанка.
Регулятор затребовал от подопечных к 12 августа 2019 года отчет по трем пунктам:
статистику по общему количеству филиалов и отделений банка, оснащенных оборудованием для считывания информации с ID-карты;
данные об общем количестве филиалов и отделений банка, в которых отсутствуют устройства для считывания информации с ID-карты;
проблематику (с перечнем вопросов технического, организационного характера) обеспечения банковских точек нужными для ID устройствами.
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