Подорожает ли аренда квартир осенью - мнения экспертов

Начало активного сезона для бизнеса и большой поток иногородних студентов в связи с началом учебного года вызовут большой спрос на аренду недвижимости в украинских городах.

По словам аналитика по недвижимости Сергея Костецкого, в стране наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры от 4 до 8 тыс. грн. Такую ценовую политику подтверждают и интернет-порталы недвижимости.

“В столице – это ценовой диапазон в 6-8 тыс. грн”, – говорит эксперт.

При этом на цену больше всего влияют расположение жилья и ремонт.

Однокомнатную квартиру без ремонта и мебели в центре Киева можно снять за 10-12 тыс. грн, а квартира со свежим ремонтом и техникой обойдется здесь в 15-25 грн. Значительно более экономным вариантом являются киевские окрестности: опрятное жилье здесь будет стоить 4-7 тыс. грн.

В спальных районах Одессы цены стартуют от 5 тыс. грн, в приморских – от 12 тыс. грн. Существуют и более дешевые варианты: квартиры с советской мебелью в пригороде можно снять здесь за 2-3 тыс. грн.

Наиболее лояльными по ценовой политике к арендаторам оказались западные города. Жилье в центре Львова с “обычным” ремонтом стоит 5 тыс. грн, а с советским – и 3 тыс. грн. Дизайнерский ремонт в квартире обойдется значительно дороже -16 тыс. грн.



Харьковские «однушки» в спальных районах и без ремонта сдают по 3-4 тыс., отремонтированные – по 5-6 тыс. грн. Квартира без техники в центре города будет стоить 8 тыс., а с хорошим ремонтом и целых 12 тыс. грн.



Относительно подорожания мнения экспретов разошлись. Сергей Костецкий уверен, что осенью квартиру может получиться снять дешевле, чем сейчас из-за высокой конкуренции между арендодателями и падающим курсом доллара.

Глава Союза специалистов по недвижимости Виктор Несин считает, что следует ожидать незначительного подорожания – до 10%.

С этим согласен и столичный риэлтор Максим Ермоленко, но прогнозирует рост на 20%.