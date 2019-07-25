Минфин завершил процесс реформирования «Укрэнерго»

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Министерство финансов Украины утвердило создание частного акционерного общества (ЧАО) «НЭК «Укрэнерго». Соответствующий приказ подписала министр финансов Оксана Маркарова.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Владельцем акций ЧАО станет государство в лице Минфина. Уставный капитал составит 37,1 млрд грн.
Председателя правления компании должен избрать Наблюдательный совет ЧАО во время своего первого заседания.
«За шесть месяцев управления Укрэнерго команде Минфина удалось достичь наибольшего прогресса в процессе реорганизации компании, начавшегося еще в 2017 году. Начиная с февраля, мы активно работали ради достижения конечной цели – преобразования государственного предприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в частное акционерное общество», – отметила Маркарова.
Результатом создания ЧАО станет эффективное внедрение законодательства о рынке электроэнергии, а также отделение контроля за производством электроэнергии и ее передачей, что является одним из условий получения кредитных средств в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.
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