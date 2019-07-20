Бум на электрокары создает дефицит материалов для аккумуляторов

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Из-за наращивания производства электромобилей в ближайшие несколько лет может возникнуть дефицит материалов, используемых для выпуска аккумуляторов.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные консалтинговой и исследовательской фирмы Wood Mackenzie.
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Наибольшему риску подвержены литий, кобальт и никель. Аналитики прогнозируют увеличение спроса на электрокары в течение следующих нескольких десятилетий, но указывают на ограничения для производства металлов.
В настоящее время, по данным аналитиков, поставок лития, кобальта и никеля достаточно. Однако краткосрочные цены на металлы на рынке упали. И это станет сдерживающим фактором для производителей от увеличения предложения для удовлетворения будущего спроса.
Директор по исследованиям Wood Mackenzie Гевин Монтгомери отметил, что в ближайшие годы на фоне увеличения количества выпуска электромобилей спрос на металлы будет расти так быстро, что поставщики могут за ним не угнаться.
Аналитики считают, что спрос продолжит расти и к 2025 году составит 7% от общих продаж легковых авто. К 2040 году эта цифра достигнет 38%.
Несмотря на прогнозы сокращения поставок никеля, лития и кобальта, ожидается, что глобальных поставок графита и марганца, двух других металлов, необходимых для аккумуляторов электрокаров, будет достаточно.
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