0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 79 0

Бум на электрокары создает дефицит материалов для аккумуляторов

Бум на электрокары создает дефицит материалов для аккумуляторов

Из-за наращивания производства электромобилей в ближайшие несколько лет может возникнуть дефицит материалов, используемых для выпуска аккумуляторов.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные консалтинговой и исследовательской фирмы Wood Mackenzie.

Читайте также: Британское издание назвало лучшие электрокары 2019 года

Наибольшему риску подвержены литий, кобальт и никель. Аналитики прогнозируют увеличение спроса на электрокары в течение следующих нескольких десятилетий, но указывают на ограничения для производства металлов.

В настоящее время, по данным аналитиков, поставок лития, кобальта и никеля достаточно. Однако краткосрочные цены на металлы на рынке упали. И это станет сдерживающим фактором для производителей от увеличения предложения для удовлетворения будущего спроса.

Директор по исследованиям Wood Mackenzie Гевин Монтгомери отметил, что в ближайшие годы на фоне увеличения количества выпуска электромобилей спрос на металлы будет расти так быстро, что поставщики могут за ним не угнаться.

Аналитики считают, что спрос продолжит расти и к 2025 году составит 7% от общих продаж легковых авто. К 2040 году эта цифра достигнет 38%.

Несмотря на прогнозы сокращения поставок никеля, лития и кобальта, ожидается, что глобальных поставок графита и марганца, двух других металлов, необходимых для аккумуляторов электрокаров, будет достаточно.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.