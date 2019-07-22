РФ, Казахстан и Беларусь остановили действие пошлин на продукцию компании Пинчука

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Евразийская экономическая комиссия временно приостановила действие антидемпинговых пошлин в размере на украинские стальные цельнокатаные колеса 34,22%.
Об этом сообщается на сайте комиссии.
В докладе ЕЭК говорится, что ущерб государствам-членам ЕАЭС от антидемпинговых мер против украинских колес больше, чем вероятна угроза от их импорта. Решение комиссии вступит в силу через 30 дней после опубликования и будет действовать до 1 июня 2020 года.
Действие антидемпинговых пошлин приостановили из-за начала повторного расследования, инициированного Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК с 13 июня.
Расследование начали из-за жалобы ОАО БелАЗ и Казахстанской железной дороги – они пожаловались на дефицит железнодорожных колес на рынке.
По оценкам комиссии, в 2019 году трем странам понадобится 1,7 млн шт. цельнокатаных колес, в том числе 1,5 млн шт. требуются РФ РФ, 70 тыс. шт. – Беларуси и 136 тыс. шт. – Казахстану.
Основным поставщиком колес в страны ЕЭК является компания “Интерпайп”. По данным ЕЭК, на нее приходится более 90% импорта железнодорожных колес в страны ЕАЭС.
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