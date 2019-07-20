Американцы успешно запустили грузовой спутник на МКС

Компания SpaceX из США произвела успешный запуск ракетоносителя Falcon 9 с грузовым спутником Dragon на Международную космическую станцию.

Запуск состоялся в четверг, около 18 часов по местному времени с мыса Канаверал (штат Флорида).

Это уже 18-й запуск грузового корабля на МКС, который осуществляется американской компанией SpaceX. На этот раз спутник должен доставить 5 тыс. фунтов (2,27 тонны) полезного груза для экипажа, в том числе провизию и материалы для научных экспериментов.

На обратном пути спутник Dragon будет наполнен около 1,5 т использованного груза, который должен сгореть во время приземления в атмосфере Земли над Тихим океаном.