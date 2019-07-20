Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию банка "Национальный Кредит"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ПАО “Банк Национальный Кредит” до 31 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 17 июля 2019 г. о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО “Банк Национальный Кредит” с 1 сентября 2019 г. до 31 августа 2020 г. включительно”, – говорится в сообщении.