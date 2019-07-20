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Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию банка "Национальный Кредит"

Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию банка "Национальный Кредит"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ПАО “Банк Национальный Кредит” до 31 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 17 июля 2019 г. о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО “Банк Национальный Кредит” с 1 сентября 2019 г. до 31 августа 2020 г. включительно”, – говорится в сообщении.

По материалам УКРИНФОРМ
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