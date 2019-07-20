0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 336 0

НАБУ завело дело на инженеров "моста Кличко"

НАБУ завело дело на инженеров "моста Кличко"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло криминальное производство по стеклянному “мосту Кличко”. Ведомство подозревает работников КП Инженерный центр (исполнительный орган КГГА) в растрате средств или превышении служебных полномочий.

“Коммунальное предприятие не проводило архитектурный конкурс, несмотря на требования законодательства. Дело открыли по заявлению юристов проекта Тисни”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что если НАБУ докажет свою правоту, работникам КП Инженерный центр может грозить лишение свободы от 7 до 12 лет, включительно с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее журналисты выяснили, что новый пешеходно-велосипедный мост между парками Крещатый и Владимирская горка в Киеве построили со множеством нарушений законодательства. Например, архитектурная инспекция дала разрешение на строительство, хотя у заказчика не было всех документов. Или, к примеру, уже после получения размещения проект был заменен, вследствие чего стоимость возросла на 100 миллионов гривен.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.