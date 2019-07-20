НАБУ завело дело на инженеров "моста Кличко"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло криминальное производство по стеклянному “мосту Кличко”. Ведомство подозревает работников КП Инженерный центр (исполнительный орган КГГА) в растрате средств или превышении служебных полномочий.

“Коммунальное предприятие не проводило архитектурный конкурс, несмотря на требования законодательства. Дело открыли по заявлению юристов проекта Тисни”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что если НАБУ докажет свою правоту, работникам КП Инженерный центр может грозить лишение свободы от 7 до 12 лет, включительно с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее журналисты выяснили, что новый пешеходно-велосипедный мост между парками Крещатый и Владимирская горка в Киеве построили со множеством нарушений законодательства. Например, архитектурная инспекция дала разрешение на строительство, хотя у заказчика не было всех документов. Или, к примеру, уже после получения размещения проект был заменен, вследствие чего стоимость возросла на 100 миллионов гривен.