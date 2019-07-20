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Российский госбанк считает незаконной продажу его украинской «дочки» по требованию Коломойского

Российский госбанк считает незаконной продажу его украинской «дочки» по требованию Коломойского

Российский государственный «Внешэкономбанк» ответил на объявление аукциона по продаже 99% акций его дочернего украинского банка «Проминвестбанк» во исполнение решения Гаагского арбитража о компенсации компании Игоря Коломойского утраченных в результате аннексии Крыма активов.

Об этом сообщил вице-президент российского госбанка Игорь Краснов.

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«Действия украинских властей противоречат не только международному праву, но и законодательству Украины, которое не позволяет привлекать «Внешэкономбанк» к ответственности по долгам РФ. Имущество «ВЭБа» не является имуществом России, «ВЭБ» – самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по обязательствам РФ, что неоднократно подтверждали суды, в том числе в иностранных юрисдикциях», – сообщил Краснов.

Он также «посоветовал» потенциальным инвесторам не принимать участия в аукционе по продаже 99% акций «дочки» российского банка в Украине «во избежание дальнейшей судебной тяжбы».

По материалам hromadske.tv
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