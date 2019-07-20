Российский госбанк считает незаконной продажу его украинской «дочки» по требованию Коломойского

Российский государственный «Внешэкономбанк» ответил на объявление аукциона по продаже 99% акций его дочернего украинского банка «Проминвестбанк» во исполнение решения Гаагского арбитража о компенсации компании Игоря Коломойского утраченных в результате аннексии Крыма активов.

Об этом сообщил вице-президент российского госбанка Игорь Краснов.

Читайте также: Акции дочки российского банка выставлены на аукцион

«Действия украинских властей противоречат не только международному праву, но и законодательству Украины, которое не позволяет привлекать «Внешэкономбанк» к ответственности по долгам РФ. Имущество «ВЭБа» не является имуществом России, «ВЭБ» – самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по обязательствам РФ, что неоднократно подтверждали суды, в том числе в иностранных юрисдикциях», – сообщил Краснов.

Он также «посоветовал» потенциальным инвесторам не принимать участия в аукционе по продаже 99% акций «дочки» российского банка в Украине «во избежание дальнейшей судебной тяжбы».