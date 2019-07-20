За пять лет детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, выплатили пособие на 1,6 млрд грн

В течение пяти лет в Украине временное государственное пособие детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно, выплатили на 1,6 млрд грн.

Об этом сообщили в управлении государственной социальной помощи Министерства социальной политики в ответ на запрос УНН.

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Временное пособие назначается и выплачивается по месту жительства (пребывания) одного из родителей, который содержит ребенка, управлением труда и социальной защиты населения районной, районной в городах Киеве и Севастополе госадминистрации, структурным подразделением по вопросам труда и социальной защиты населения исполнительного органа городского, районного в городе совета.