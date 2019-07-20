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За пять лет детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, выплатили пособие на 1,6 млрд грн

За пять лет детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, выплатили пособие на 1,6 млрд грн

В течение пяти лет в Украине временное государственное пособие детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно, выплатили на 1,6 млрд грн.

Об этом сообщили в управлении государственной социальной помощи Министерства социальной политики в ответ на запрос УНН.

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Временное пособие назначается и выплачивается по месту жительства (пребывания) одного из родителей, который содержит ребенка, управлением труда и социальной защиты населения районной, районной в городах Киеве и Севастополе госадминистрации, структурным подразделением по вопросам труда и социальной защиты населения исполнительного органа городского, районного в городе совета.

По материалам УНН
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