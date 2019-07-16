Turkish Airlines распродает билеты на 50 направлений по всему миру

В Тurkish Airlines начали распродажу авиабилетов.

Какие билеты распродают – эконом-класса из Украины в 50 городов по всему миру.

Найти авиабилеты со скидкой можно на сайте Turkish Airlines.

Что включают акционные билеты – бесплатную перевозку багажа и питание.

Где действуют специальные цены – при вылете из Киева, Львова, Одессы, Херсона, Запорожья и Харькова (при условии раннего бронирования).

Распродажа продлится – с 22 июля по 7 августа 2019 года.

Период путешествий по сниженным ценам – с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года.

Акционные цены на авиабилеты на курортные направления в обе стороны:

Мальта — от $329

Тунис — от $399

Бангкок — от $429

Мальдивы (Мале) — от $599

Акционные цены на авиабилеты в города Азии в обе стороны:

Пекин — от $389

Токио (Нарита) — от $599

Сингапур — от $699

Гонконг — от $699