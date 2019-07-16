Turkish Airlines распродает билеты на 50 направлений по всему миру

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В Тurkish Airlines начали распродажу авиабилетов.
Какие билеты распродают – эконом-класса из Украины в 50 городов по всему миру.
Найти авиабилеты со скидкой можно на сайте Turkish Airlines.
Что включают акционные билеты – бесплатную перевозку багажа и питание.
Где действуют специальные цены – при вылете из Киева, Львова, Одессы, Херсона, Запорожья и Харькова (при условии раннего бронирования).
Распродажа продлится – с 22 июля по 7 августа 2019 года.
Период путешествий по сниженным ценам – с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года.
Акционные цены на авиабилеты на курортные направления в обе стороны:
Мальта — от $329
Тунис — от $399
Бангкок — от $429
Мальдивы (Мале) — от $599
Акционные цены на авиабилеты в города Азии в обе стороны:
Пекин — от $389
Токио (Нарита) — от $599
Сингапур — от $699
Гонконг — от $699
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