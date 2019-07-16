0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Volvo отзывает полмиллиона авто из-за огнеопасного дефекта

Volvo отзывает полмиллиона авто из-за огнеопасного дефекта

Компания Volvo отзывает 507 тысяч автомобилей по всему миру из-за серьезного дефекта, который может привести к пожару.

Об этом сообщает пресс-служба Volvo.

В Volvo обнародовали результаты внутреннего расследования, которое свидетельствует, что в редких случаях пластиковые детали выпускного коллектора в двигателе могут деформироваться и даже плавиться. В худшем случае, по сообщениям производителя, может произойти локальный пожар в моторном отсеке машины.

Под отзыв попадают автомобили, которые производились в период 2014-2019 годов и имеют 2,0-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель. Отзывные модели – S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60 и XC90.

Хотя у Volvo нет сообщений о несчастных случаях или пожарах, все клиенты получат письмо с просьбой связаться с местным продавцом для устранения дефекта.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.