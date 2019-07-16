Volvo отзывает полмиллиона авто из-за огнеопасного дефекта

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Компания Volvo отзывает 507 тысяч автомобилей по всему миру из-за серьезного дефекта, который может привести к пожару.
Об этом сообщает пресс-служба Volvo.
В Volvo обнародовали результаты внутреннего расследования, которое свидетельствует, что в редких случаях пластиковые детали выпускного коллектора в двигателе могут деформироваться и даже плавиться. В худшем случае, по сообщениям производителя, может произойти локальный пожар в моторном отсеке машины.
Под отзыв попадают автомобили, которые производились в период 2014-2019 годов и имеют 2,0-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель. Отзывные модели – S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60 и XC90.
Хотя у Volvo нет сообщений о несчастных случаях или пожарах, все клиенты получат письмо с просьбой связаться с местным продавцом для устранения дефекта.
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