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Wizz Air запустил продажу билетов из Борисполя

Wizz Air запустил продажу билетов из Борисполя

Wizz Air открыл продажу билетов на рейсы из аэропорта Борисполь. Данный пункт появился в системе бронирования авиаперевозчика.

Когда будут выполнятся перелеты – на временной основе со 2 по 12 сентября.

Как объяснили в компании, это предпринято в связи с тем, что аэропорт Жуляны закрыли на ремонт.

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Но в компании не сообщают, какой терминал Борисполя будет обслуживать рейсы Wizz Air.

Справка Finance.ua

  • В аэропорту Львов назвали возможную дату открытия базы Wizz Air.
По материалам Finance.UA
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