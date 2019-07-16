Wizz Air запустил продажу билетов из Борисполя

Wizz Air открыл продажу билетов на рейсы из аэропорта Борисполь. Данный пункт появился в системе бронирования авиаперевозчика.

Когда будут выполнятся перелеты – на временной основе со 2 по 12 сентября.

Как объяснили в компании, это предпринято в связи с тем, что аэропорт Жуляны закрыли на ремонт.

Но в компании не сообщают, какой терминал Борисполя будет обслуживать рейсы Wizz Air.

Справка Finance.ua

Wizz Air в августе отменит часть рейсов из Киева по 17 направлениям.