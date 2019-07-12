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Wizz Air в августе отменит часть рейсов из Киева по 17 направлениям

Wizz Air в августе отменит часть рейсов из Киева по 17 направлениям

Лоукост Wizz Air объявил о корректировке графика расписания рейсов из Киева из-за задержек с поставками новых самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Wizz Air объявляет о корректировке графика расписания рейсов в Киеве по оперативным причинам, вызванным задержками с доставкой самолетов”, – говорится в сообщении.

Корректировка частоты маршрутов состоится в период с 3 по 20 августа 2019 года.

Для пассажиров, которые забронировали билеты на указанные маршруты:

  • есть возможность перебронирования на другой рейс,
  • есть возмещение стоимости билетов.

Пассажирам, которые заказали билеты через другие туристические агентства:

  • необходимо обратиться по месту покупки или позвонить на горячую линию Wizz Air в Украине по телефону +380 89 320 2532, поскольку у авиакомпании нет доступа к адресам электронной почты или телефонам таких путешественников для контакта с ними.

Рейсы из Киева, которые будут отменены: Варшава (понедельник, пятница); Будапешт (понедельник, пятница); Мемминген (понедельник, пятница); Кельн (понедельник, пятница); Биллунн (вторник); Берлин (среда, суббота); Бремен (вторник); Франкфурт (среда, суббота); Гамбург (среда); Дортмунд (четверг); Рига (четверг); Ганновер (четверг); Ларнака (суббота); Краков (воскресенье); Вена (вторник, среда); Братислава (воскресенье); Копенгаген (воскресенье).

По материалам Finance.UA
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