Wizz Air в августе отменит часть рейсов из Киева по 17 направлениям

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Лоукост Wizz Air объявил о корректировке графика расписания рейсов из Киева из-за задержек с поставками новых самолетов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Wizz Air объявляет о корректировке графика расписания рейсов в Киеве по оперативным причинам, вызванным задержками с доставкой самолетов”, – говорится в сообщении.
Корректировка частоты маршрутов состоится в период с 3 по 20 августа 2019 года.
Для пассажиров, которые забронировали билеты на указанные маршруты:
Пассажирам, которые заказали билеты через другие туристические агентства:
Рейсы из Киева, которые будут отменены: Варшава (понедельник, пятница); Будапешт (понедельник, пятница); Мемминген (понедельник, пятница); Кельн (понедельник, пятница); Биллунн (вторник); Берлин (среда, суббота); Бремен (вторник); Франкфурт (среда, суббота); Гамбург (среда); Дортмунд (четверг); Рига (четверг); Ганновер (четверг); Ларнака (суббота); Краков (воскресенье); Вена (вторник, среда); Братислава (воскресенье); Копенгаген (воскресенье).
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