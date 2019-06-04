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В аэропорту Львов назвали возможную дату открытия базы Wizz Air

В аэропорту Львов назвали возможную дату открытия базы Wizz Air

В аэропорту Львов ожидают открытия базы Wizz Air в следующем летнем сезоне.

Об этом сообщила гендиректор аэропорта Татьяна Романовская по итогам посещения форума Connect.

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«Только тогда получим новые интересные европейские направления. Компания информирует, что на данный момент все возможные направления уже выбраны, т.к. они выполняются из базовых аэропортов. Следующим шагом для развития Львова является только принятие решения о базировании», — поделилась подробностями переговоров с лоу-костом руководитель аэропорта.

По словам Романовской, в сезоне зимней навигации полетов 2019/2020 годов Wizz Air увеличит частоту полетов во Львов по существующим направлениям на 10 рейсов в неделю по сравнению с прошлым сезоном.

Также гендиректор аэропорта Львов отметила хорошую загрузку — 70-80% — на новом прямом рейсе airBaltic в Ригу, который был открыт 1 апреля, и попросила не прекращать полеты по этому маршруту в зимний сезон.

Для того, чтобы справиться с растущим числом пассажиров, предприятие приступило к подготовке старого терминала к обслуживанию внутренних и чартерных рейсов.

По материалам Avianews.com
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