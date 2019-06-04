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Wizz Air раскрыл структуру своих расходов

Wizz Air раскрыл структуру своих расходов

Wizz Air раскрыл структуру своих расходов по итогам 2019 финансового года, который завершился 31 марта 2019 года.

За отчетные 12 месяцев лоу-кост потратил 2 млрд 19,4 млн евро. Больше всего затраты выросли на покупку топлива и выплату зарплат персоналу — на 39,2% и 34,6% соответственно.

Наибольшие расходы связаны с закупкой топлива, которая обошлась Wizz Air в 667,9 млн евро (33,1% всех затрат). Значительный рост расходов на топливо в авиакомпании объяснили увеличением цены на керосин и ростом провозных емкостей.

27,3% всех расходов бюджетника или 550,3 млн евро пошли на оплату услуг аэропортов, хэндлинговых компаний и аэронавигации.

Третье место по объему расходов занимает оплата лизинга самолетов — 326 млн евро (16,1% всех затрат).

На выплату зарплат персоналу Wizz Air в 2019 финансовом году потратил 198,6 млн евро — 9,8% от всех затрат.

Техобслуживание и покупка запчастей обошлись лоу-косту в 115,1 млн евро (5,7%).

В качестве амортизации основных фондов Wizz Air включил в структуру расходов 92,7 млн евро (4,6%)

Затраты на дистрибуцию и маркетинг стоили авиакомпании 37,8 млн евро (1,9%), другие расходы, в числе которых офисные накладные расходы, страховые платежи, выплаты компенсаций пассажирам, составили 30,9 млн евро (1,5%).

По материалам Avianews.com
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