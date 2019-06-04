Wizz Air раскрыл структуру своих расходов по итогам 2019 финансового года, который завершился 31 марта 2019 года.
За отчетные 12 месяцев лоу-кост потратил 2 млрд 19,4 млн евро. Больше всего затраты выросли на покупку топлива и выплату зарплат персоналу — на 39,2% и 34,6% соответственно.
Наибольшие расходы связаны с закупкой топлива, которая обошлась Wizz Air в 667,9 млн евро (33,1% всех затрат). Значительный рост расходов на топливо в авиакомпании объяснили увеличением цены на керосин и ростом провозных емкостей.
27,3% всех расходов бюджетника или 550,3 млн евро пошли на оплату услуг аэропортов, хэндлинговых компаний и аэронавигации.
Третье место по объему расходов занимает оплата лизинга самолетов — 326 млн евро (16,1% всех затрат).
На выплату зарплат персоналу Wizz Air в 2019 финансовом году потратил 198,6 млн евро — 9,8% от всех затрат.
Техобслуживание и покупка запчастей обошлись лоу-косту в 115,1 млн евро (5,7%).
В качестве амортизации основных фондов Wizz Air включил в структуру расходов 92,7 млн евро (4,6%)
Затраты на дистрибуцию и маркетинг стоили авиакомпании 37,8 млн евро (1,9%), другие расходы, в числе которых офисные накладные расходы, страховые платежи, выплаты компенсаций пассажирам, составили 30,9 млн евро (1,5%).
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