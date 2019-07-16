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Власти Киева предлагают "Укрпочте" альтернативные варианты центрального отделения

Власти Киева предлагают "Укрпочте" альтернативные варианты центрального отделения

Департамент коммунальной собственности Киева предлагает АО “Укрпочта” альтернативные варианты для переезда отделения 01030 на улице Богдана Хмельницкого, 44.

Об этом заявили в пресс-службе Киевсовета.

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Отмечается, что во время встреч с представителями “Укрпочты” Киевсовет предлагал разместить почтовое отделение в имеющихся свободных помещениях коммунальной собственности на правах аренды.

“При этом было подтверждено, что эти помещения должны быть аналогичной площади, расположены вблизи улицы Б.Хмельницкого, 44, а в случае необходимости ремонта, он будет осуществлен за счет балансодержателя. В частности, было предложено помещение по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 26-28/55г, ул. Владимирская, 51а”, – говорится в сообщении.

В Киевсовете добавляют, что по результатам осмотра предложенных помещений представитель “Укрпочты” не высказал согласия или отказа от предложенных вариантов.

“Сейчас с учетом необходимости обеспечения жителей района почтовыми услугами с максимальным территориальным удобством работа по решению вопроса поиска подходящего помещения АО “Укрпочта” продолжается”, – заявили в пресс-службе.

По материалам Економічна Правда
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