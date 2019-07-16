Власти Киева предлагают "Укрпочте" альтернативные варианты центрального отделения

Департамент коммунальной собственности Киева предлагает АО “Укрпочта” альтернативные варианты для переезда отделения 01030 на улице Богдана Хмельницкого, 44.

Об этом заявили в пресс-службе Киевсовета.

Читайте также: Власти Киева хотят забрать центральный офис Укрпочты: компания будет судиться

Отмечается, что во время встреч с представителями “Укрпочты” Киевсовет предлагал разместить почтовое отделение в имеющихся свободных помещениях коммунальной собственности на правах аренды.

“При этом было подтверждено, что эти помещения должны быть аналогичной площади, расположены вблизи улицы Б.Хмельницкого, 44, а в случае необходимости ремонта, он будет осуществлен за счет балансодержателя. В частности, было предложено помещение по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 26-28/55г, ул. Владимирская, 51а”, – говорится в сообщении.

В Киевсовете добавляют, что по результатам осмотра предложенных помещений представитель “Укрпочты” не высказал согласия или отказа от предложенных вариантов.

“Сейчас с учетом необходимости обеспечения жителей района почтовыми услугами с максимальным территориальным удобством работа по решению вопроса поиска подходящего помещения АО “Укрпочта” продолжается”, – заявили в пресс-службе.