Рабочие фабрики Apple вырыли тоннель, чтобы воровать продукцию

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В наше время одним из самых ценных ресурсов крупных компаний можно считать их патенты. Для того чтобы защитить собственные наработки от чужого посягательства, компании вкладывают огромные суммы на улучшение безопасности. Apple не является исключением, но похоже, что в какой-то момент компания что-то упустила и в Китае смог произойти инцидент, достойный голливудского фильма по мотивам.
Согласно данным The Information’s Wayne Ma, после того, как в 2013 году Apple допустила утечку iPhone 5s, компания сформировала новую структуру. Она назвала ее “Защита Нового Продукта” и дала ей полномочия следить за тем, чтобы поставщики из Китая не допускали новых утечек. Однажды команда обнаружила полноценный тоннель, созданный работниками завода для вывоза готовых деталей за пределы предприятия.
Этот тоннель был спрятан за огромным промышленным роботом, с помощью которого работники надеялись добраться с деталями до выхода. Как будто это не было достаточно сумасшедшей историей, в отчете добавляется, что сотрудники службы безопасности Apple также обнаружили, что работники завода пытались спрятать детали внутри коробок с тканями, обуви, ремней, нижнего белья и даже использованной воды для мытья швабры. Ни для кого не секрет, что Apple достаточно серьезно относится к утечкам, но учитывая, как их много появляется в последние годы, компании явно надо поработать над этим аспектом посерьезнее.
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