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НБУ назвал главные угрозы для экономики Украины

НБУ назвал главные угрозы для экономики Украины

Задержка в проведении главных реформ или шаги по нивелированию предыдущих достижений, в том числе из-за судебных и законодательных решений, могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом говорится на сайте регулятора.

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При условии реализации указанных сценариев могут ухудшиться курсовые и инфляционные ожидания. Также могут возникнуть трудности на международных рынках капитала в условиях высокой долговой нагрузки в последующие годы.

Кроме того, актуальными остаются риски прекращения транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года, усиление торговых войн и нарастание геополитических конфликтов, а также эскалации военного конфликта и новых торговых ограничений со стороны РФ.

По материалам Finance.UA
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