По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (38,233 млн и 30,087 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (35 и32), максимальный курс продажи доллара 26,12 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,05-26,07 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 67 активных заявок по доллару на сумму более 57,828 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,0500 – 23 00026,0400 – 10 00026,0400 – 20 00026,0400 – 10 00026,0400 – 38 00026,0400 – 99 00026,0400 – 55 001

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,9700 – 20 000

26,0000 – 20 000

26,0200 – 4 500

26,0500 – 10 000

26,0500 – 30 000

26,0600 – 10 000

26,0600 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0881 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0190 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.