В 2020 году появятся смартфоны c 108-мегапиксельными камерами и 10-кратным оптическим зумом

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По словам известного инсайдера UniverseIce, в следующем году на рынке начнут появляться смартфоны, оснащённые камерами со 108-мегапиксельным сенсором и 10-кратным оптическим увеличением. И хотя это может звучать маловероятным, предыдущие заявления о появлении смартфонов с 65-мегапиксельными камерами в середине 2019 года действительно подтверждаются.
Пока не уточняется, какой производитель сенсоров выведет на рынок такой датчик. Можно предположить, что это снова будет Samsung. Также не уточняется, какая технология будет использоваться в таком сенсоре. Современные 48- и 64-мегапиксельные сенсоры для смартфонов используют технологию 4-в-1, когда четыре соседних пикселя объединяются в один крупный пиксель для захвата большего количества света. Если такой же подход будет применяться и в новом датчике, то можно будет получать конечное изображение с разрешением 27 Мп, что тоже немало.
Что касается 10-кратного увеличения, то в данном случае речь идёт именно об оптическом увеличении без потерь качества, а не гибридном, которое используют сейчас некоторые производители смартфонов. Так что в этой отрасли также ожидается заметный прогресс.
Скорее всего, подробности о смартфоне со 108-мегапиксельной камерой и 10-кратным оптическим увеличением мы узнаем во время проведения выставки MWC 2020 в феврале следующего года. Хотя утечки могут появиться и раньше.
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