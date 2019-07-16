Почему украинцы часто меняют работу: мнение эксперта

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Украинцы увольняются с работы из-за низкой зарплаты, отсутствия развития и конфликты с начальством.
Об этом рассказал hr-менеджер Михаил Притула.
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“Новую работу ищут, если работник профессионально вырос, а компания отказывается поднимать заработную плату. Кроме того, каждый хочет работать в современной компании, которая развивается. Если этого не происходит, задерживаться дольше, чем год на одном месте нет смысла”, – объясняет эксперт.
По его словам, часто руководителями становятся молодые люди, которые еще не умеют управлять подчиненными. Поэтому не могут найти с ними общий язык.
“Раньше все хотели работать в крупной стабильной компании с белой зарплатой и социальным пакетом. Сейчас это отошло на второй план. Люди не гонятся за официальной зарплатой, а соглашаются на выплаты в конверте. Главное, чтобы платили хорошо. Хотят заниматься последними технологиям и профессионально расти. Ведь понимают, что надо учиться чему-то новому, чтобы быть востребованным на рынке труда”, – резюмировал Михаил Притула.
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